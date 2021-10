Freiburg (ots) -Der Biologika-Hersteller Eleva ebnet den Weg für die klinische Entwicklung eigener Wirkstoffkandidaten, wie den immunregulierenden Faktor H, sowie Kooperationen mit Pharmapartnern. Elevas moosbasierte Plattform eignet sich ideal zur Herstellung vielversprechender Wirkstoffe, die schwer zu exprimieren sind.Die kürzlich erweiterten Produktionskapazitäten ermöglichen Eleva die Durchführung klinischer Studien mit seinen Wirkstoffkandidaten, darunter Faktor H, der bis zur Phase II entwickelt werden soll. Bis zu 2.500 Liter werden an einem GMP-Standort in hochmodernen Single-Use Bioreactors mit verbesserter LED-Technologie produziert.Elevas moosbasierte Plattform bietet einzigartige Vorteile für die Entwicklung rekombinanter Proteine, wie zum Beispiel:- Die Moos-Glykostruktur enthält von Natur aus keine Core-\u03b1-1,6-Fukose - ein bekanntes Allergen, während alle anderen Glykane "humanisiert" werden können. Dies führt zu einer hervorragenden Organaufnahme, wie in klinischen Studien nachgewiesen wurde.- Der Bedarf an Antibiotika entfällt, da Moos als Pflanze nicht mit tierischen Krankheitserregern kontaminiert wird.- Das Moosproduktionssystem ist von Natur aus haploid und basiert auf einem intakten Organismus, nicht auf Zellkulturen. Dies garantiert außergewöhnlich zuverlässige und stabile Modifikationen.Eleva nutzt diese Vorteile zur Herstellung komplexer Proteine für künftige Therapien, wie Krebstherapeutika der zweiten Generation oder virusähnliche Partikel (VLP) für die Entwicklung von Impfstoffen."Mit dem neuen Produktionsmaßstab können wir Partnern aus der Pharmaindustrie anbieten, therapeutische Proteine, die schwer zu exprimieren sind, mit ihnen gemeinsam zu entwickeln. Dank unserer Moosplattform können wir diese vielversprechenden Potenziale für die Patienten erschließen," so Ralf Smit, CBO von Eleva,Über ElevaEleva entwickelt zusammen mit pharmazeutischen Partnern neuartige biopharmazeutische Wirkstoffe. Die Firma befindet sich in Privatbesitz und nutzt ihre auf Moos basierte Plattform zur Herstellung erstklassiger Biologika wie Antikörper, Enzyme für Enzymersatztherapien oder Fusionstoxine. Eleva hat bereits Wirkstoffkandidaten bis in klinische Phasen hinein entwickelt.Pressekontakt:eleva GmbHFabienne Zeitterpr@elevabiologics.com+49 761 470 99 0www.elevabiologics.comOriginal-Content von: eleva GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144547/5044011