Zürich (www.anleihencheck.de) - Für Wandelanleihen-Investoren tritt das makroökonomische Umfeld immer mehr in den Vordergrund, so Stephanie Zwick, Head Convertible Bonds bei Fisch Asset Management in Zürich.Angesichts steigender Zinsen in den USA und anhaltend reflationären Entwicklungen seien Sektorallokationen sowie eine entsprechende Einzeltitelauswahl von zunehmender Bedeutung. Aktuell würden die Experten zyklische Werte favorisieren. Insbesondere Bereiche, die von den sogenannten Re-Opening-Szenarien profitieren würden nachdem die Covid-Pandemie auf dem Rückzug scheine, würden nun Nachholpotenzial aufweisen. Beispiele dafür seien Fluglinien und Kreuzfahrtgesellschaften. ...

