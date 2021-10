DJ PTA-News: Ferax Capital AG: Mitteilung der ordentlichen Hauptversammlung 2021

Frankfurt am Main (pta017/12.10.2021/10:46) - den 12.10.2021. Die Ferax Capital AG, eine Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt Nebenwerte, hat ihre Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich als virtuelle Versammlung durchgeführt. Die Tagesordnung aus Vorlage des Jahresabschlusses 2020 sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit annähernd 100% des anwesenden Kapitals abgearbeitet. Den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, einen Abschlussprüfer für die freiwillige Jahresabschlussprüfung 2021 zu wählen, hat der Kernaktionär Concilium AG nicht gutgeheißen, so dass dieser Tagesordnungspunkt nicht die erforderliche Mehrheit fand. Der Vorstand bekräftigte die im Juni bereits abgegebene Prognose für 2020, in der ein Ertragskorridor von 150.000 bis 250.000 Euro erwartet wird. Die Einhaltung der Prognose ist im Wesentlichen von der weiteren Entwicklung an den Kapitalmärkten abhängig. Die Gesellschaft ist zuversichtlich, auch weiterhin positive Jahresüberschüsse und damit einen Mehrwert für die Aktionäre erwirtschaften zu können. "Unser Hauptaugenmerk liegt dabei wie gehabt auf einer niedrigen Volatilität der Erträge sowie dem Substanzerhalt des Gesellschaftskapitals", so Vorstand Sascha Magsamen. Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft stellte sich per 31.12.2020 auf 11,55 EUR je Aktie, das Grundkapital beträgt 633.600 Euro und ist in ebenso viele Aktien eingeteilt.

