Hamburg (ots) -Die meisten Singles wohnen in Berlin - und hier vor allem in Mitte. Das ergab eine neue Umfrage des Dating-Portals Seeking.com. Demnach leben 40% der deutschen Singles in der Hauptstadt. Gefolgt von Frankfurt am Main mit 17%. Auf dem dritten Platz rangiert München mit 16%, danach kommt Hamburg mit 15% und Platz 5 der beliebtesten Single-Städte geht an Köln. Doch nicht nur in Deutschlands Großstädten sind viele Partnersuchende anzutreffen: "Als kleinste Dating-Hochburg entpuppte sich das hessische Haina. Auf nicht einmal 4000 Einwohner kommen hier erstaunlich viele Singles - vor allem männliche", erklärt Emma Hathorn von Seeking.com.Egal, ob Groß- oder Kleinstadt, beim ersten Date stehen vor allem gemeinsame Unternehmungen hoch im Kurs. Emma Hathorn stellt daher die besten Tipps fürs erste Date in den 5 Top-Single-Städten vor:Natur pur in BerlinBerlin ist die beliebteste Single-Stadt Deutschlands und das macht sich in der Angebotsfülle für Date-Ideen bemerkbar. Tagsüber lohnt sich ein Besuch im Park vom Schloss Charlottenburg, um die Zweisamkeit bei einem Spaziergang zu genießen. Damit die Romantik besonders entfacht werden kann, zahlt sich eine Tour in das sogenannte "Klein-Venedig" in Spandau aus. Gemeinsam lassen sich Berlins Wasserwege zusammen mit Schwänen und Enten gut in einem Ruderboot erkunden. Wer ein abendliches Date plant, für den empfiehlt sich eine nächtliche Spreerundfahrt oder ein Late-Night-Picknick unter den historischen Gaslaternen im Tiergarten. "Unverbindliche Outdoor-Aktivitäten sind für ein erstes Date oft die beste Möglichkeit, um sich kennenzulernen und zu schauen, ob die Chemie stimmt", empfiehlt Emma Hathorn von Seeking.com.Aussicht und Apfelwein in FrankfurtAuch Frankfurt am Main verfügt trotz seiner vielen und mächtigen Hochhäuser über reichlich romantisches Flair. Denn gerade die einzigartige Skyline macht den Anblick über die Stadt atemberaubend - zum Beispiel von den Schlossterrassen in Höchst . Direkt am Mainufer gelegen, ist das Schloss ein großartiges Ausflugsziel für eine gemeinsame Radtour. "Wer trinkfest ist, dem empfehle ich zum Abschluss noch eine Kneipentour durch die bekannten Apfelweinkneipen", so Hathorn weiter.Unternehmungen in MünchenIn der Single-Stadt München ist natürlich ein Biergarten oft die erste Anlaufstelle eines ersten Kennenlernens. Für den Verdauungsspaziergang danach bietet sich bei jeder Jahreszeit der Englische Garten an. "Wer jedoch nach einer ausgefalleneren Alternative sucht, kann sein Date auch in den Olympiapark auf ein Minigolf-Duell einladen", verrät die Dating-Expertin. "Am Abend lohnt es sich, auf den Fernsehturm zu gehen, um von dort zusammen den Sonnenuntergang zu beobachten. Romantischer kann es kaum werden!"Sightseeing im Hamburger HafenDer Hafen Hamburg bietet einige schöne Spots für ein erstes romantisches Date. Wer sich zunächst einen Überblick verschaffen möchte, lädt sein Gegenüber auf die Aussichtsplattform der Elbphilharmonie ein und lässt den Blick über die Elbe, den Hafen und die Schiffe schweifen. Hathorns Tipp: "An den Landungsbrücken auf die HVV-Fähre steigen und zum Preis des öffentlichen Nahverkehrs eine kleine Minikreuzfahrt mit Aussicht auf den Museumshafen, das Övelgönner Ufer und das Alten Land verschenken. Zu späterer Stunde können auch die Lichterfahrten mitten durch die gigantische Speicherstadt und die Container-Terminals für reichlich Romantik und vielleicht den ersten Kuss sorgen."Kulinarische Vielfalt in KölnKulinarisch hat Köln für Zwei sehr viel zu bieten und geht weit über die bekannte Braukunst hinaus. Für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis sorgen die besonderen Food-Kreationen des Tapas- und Wein-Lokals "Henne" - das Lieblingsrestaurant der Dating-Expertin. "Falls man die Essenvorlieben des anderen jedoch noch nicht kennt, bietet sich auch eine kulinarische Schnitzeljagd an, " verrät Emma Hathorn abschließend. "Hier schlendert man gleich durch 12 verschiedene Lokalitäten und findet so vielleicht schon den perfekten Spot für das zweite Date."