Neue Finanzierungsform - das Berliner FinTech CrossLend GmbH bietet über ihre Plattform eine Anleihe an, die ein Investment in Leasingverträge für Dienstfahrräder des Unternehmens Bikeleasing-Service ermöglicht. Der Fahrradverleiher emittiert die Anleihe über die Plattform CrossLend auf Basis der Blockchain-Technologie. Die Finanzierung läuft digital ohne weitere Beteiligte von der Anbahnung des Leasinggeschäfts bis zur Refinanzierung. Der Versicherer ERGO hat über den Vermögensverwalter MEAG Anleihen der Bikeleasing in einem niedrigen dreistelligen Euro-Millionenbetrag gekauft. Weitere Details zur Blockchain-Anleihe sind bislang nicht ...

