Die FondsKonzept AG kann ihren Nettoabsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Auch das administrierte Bestandsvolumen zieht auf 15 Mrd. Euro an. Neben der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten macht das Unternehmen sein neues Maklerservicecenter dafür verantwortlich. Die FondsKonzept AG vermeldet zum Start ins vierte Quartal 2021 Rekordzahlen hinsichtlich der Neugeschäftsentwicklung. Am 30.09.2021 hat das Unternehmen die Schwelle von 1 Mrd. Euro Nettomittelaufkommen (Nettoabsatz) überschritten. ...

