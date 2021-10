Das britische Unternehmen Zanoprima Lifesciences (www.zanoprima.com) (https://www.linkedin.com/company/zanoprima/) meldete den kommerziellen Produktionsstart seines hochreinen synthetischen (S)-Nicotinprodukts (SyNic), das mit einem innovativen, patentierten Verfahren hergestellt wird, bei dem weder Tabak noch synthetische racemische Mischungen zum Einsatz kommen.

Es handelt sich hierbei um eine bahnbrechende Entwicklung für die Tabakindustrie mit einem Marktvolumen von mehreren Billionen US-Dollar und einem Markt von 1,3 Milliarden Konsumenten. Diese Innovation läutet den Beginn einer überlegenen, wesentlich risikoärmeren, kostengünstigeren und umweltfreundlicheren Alternative zu einer global operierenden Industrie ein, die weltweit wohl die größte vermeidbare Todesursache darstellt.

Zanoprima hat ein Verfahren zur Herstellung von hochreinem (in der Regel mit einem Reinheitsgrad von 99,9 %) synthetischem (S)-Nicotin (SyNic) für die kommerzielle Nutzung entwickelt und patentiert, das frei von TSNA (tabakspezifischen Nitrosaminen), Toxinen, Karzinogenen und Gerüchen ist und keinen unangenehmen Geschmack aufweist. Zanoprima bietet die gesamte Produktpalette an, die unter anderem SyNic (S)-Nicotin-Bitartrat (Nicotin-Bitartrat-Dihydrat), SyNic (S)-Nicotin-Polacrilex-Harz/Nicotinresinat und den neuartigen proprietären (S)-Nicotin-Komplex des Unternehmens umfasst.

SyNic (S)-Nicotin entspricht den Spezifikationen des Europäischen Arzneibuchs (EP) und des US-amerikanischen Arzneibuchs (United States Pharmacopeia) und übertrifft diese sogar. Die den Grundsätzen der nachhaltigen Chemie entsprechenden Produktionsprozesse minimieren die Umweltbelastungen der Nicotinproduktion. Das Produkt bietet folgende Anwendungsmöglichkeiten:

Protoniertes SyNic (S)-Nicotin als E-Liquid für E-Zigaretten ist frei von potenziell schädlichen Inhaltsstoffen wie etwa organischen Säuren und Propylenglykol. Es handelt sich um ein reines, stabiles Produkt mit langer Haltbarkeitsdauer. E-Zigaretten mit SyNic zeichnen sich durch einen milden Geschmack und ein verbessertes Nicotinerlebnis aus. Dies ist angesichts der Nicotin-Grenzwertrichtlinien/-vorschriften für E-Liquids in der EU und in anderen Ländern ein deutlicher Vorteil.

Znus: Dieser tabakfreie weiße Snus ist völlig natrium- und tabakfrei. Er bietet einen milden Geschmack und ein verbessertes Nicotinerlebnis, das ohne den charakteristischen Geruch und den unangenehmen Geschmack von natürlichem Nicotin auskommt. Seine Wirkung setzt sofort ein und hält lange an, wie es die Benutzer von herkömmlichem Snus wünschen.

Kaugummis und Lutschtabletten der nächsten Generation sind natriumfrei und zeichnen sich durch ihre herausragenden Eigenschaften aus: Ihre Wirkung setzt sofort ein und die Nicotinabgabe hält lange an, wie es die Benutzer wünschen. Die Kaugummis und Lutschtabletten enthalten einen neuen Nicotinkomplex mit überdurchschnittlicher Bioverfügbarkeit und herausragendem Geschmack.

Künftige Markteinführungen: Tabakfreie erhitzte Nicotinprodukte als Alternative zu bereits auf dem Markt erhältlichen Produkten mit erhitztem Tabak sowie hautfreundliche transdermale Pflaster gegen Alzheimer und Demenz.

Internationale Patente: Zanoprima besitzt Patentanmeldungen bzw. -registrierungen für sein innovatives Herstellungsverfahren in allen wichtigen Regionen, darunter in den USA, in Europa samt Großbritannien, in Australien, China, Indien und anderen Ländern.

Als verantwortungsbewusster Hersteller von synthetischem Nicotin (SyNic) wird Zanoprima SyNic auf jedem der bedienten Märkte in aller Welt unter strikter Einhaltung der jeweiligen Vorschriften vertreiben.

