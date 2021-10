Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die hypothekarische Deckungsmasse der Hypothekenpfandbriefe besteht mit 98% fast ausschließlich aus wohnwirtschaftlich genutzten Finanzierungen, so die Analysten der Helaba.Während Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Wohnungen per Ende Juni mit rund 82% den Großteil der Sicherheiten der Deckungswerte darstellen würden, liege der Anteil von Mehrfamilienhäusern bei rund 16%. 77% der Objekte würden von den Kreditnehmern selbst genutzt. Regionale Schwerpunkte der Finanzierungen lägen in Bayern und Baden-Württemberg mit einem Anteil von rund 20% und 19%, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Hessen mit Anteilen von 12,5% und 9,5%. ...

