Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Wüstenrot Bausparkasse AG ist als klassische Bausparkasse in den Segmenten Bausparen und Baufinanzierung aktiv, so die Analysten der Helaba.Mit über 1.400 Mitarbeitern und zahlreichen Außendienstpartnern vor Ort biete die Bausparkasse eine Reihe von Produkten rund um das Vorsorgesparen und um die Finanzierung des Erwerbs oder der Modernisierungen von Immobilien an. Ebenso würden Anschlussfinanzierungen zur ihren Finanzierungsangeboten gehören. Ihr Kernmarkt sei Deutschland. Das Institut habe seinen Sitz in Ludwigsburg. 2020 sei die Verschmelzung mit der Aachener Bausparkasse erfolgt. 2021 feiere die Wüstenrot Bausparkasse AG als älteste private Bausparkasse Deutschlands den 100-jährigen Geburtstag der Bausparidee. Seit dem Zusammenschluss mit der Württembergischen Versicherung im Jahr 1999 gehöre sie zum Wüstenrot & Württembergischen Konzern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...