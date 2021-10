In der Finanzbranche sind derzeit zwei Aspekte im Fokus: die steigenden Zinsen bescheren den Banken höhere Margen und Kryptowährungen haben sich nicht nur stabilisiert, sondern verzeichnen auch wieder Kursgewinne. Eine Bank, mit der man beide Aspekte - Zinsen und Kryptowährungen - in einer Aktie spielen kann, ist Silvergate Capital.



Das Unternehmen ist dem einen oder anderen sicherlich durch Facebook bekannt. Facebook hat Silvergate Capital als Abwickler für die eigene Kryptowährung Diem auserkoren. Facebook-User sollen damit US-Dollar gegen Diem eintauschen und sich mit der Facebook-App Novi untereinander Geld schicken können. Langfristiges Ziel ist, daraus ein Zahlungsmittel zu machen, mit dem man auch außerhalb von Facebook an der Supermarkt-Kasse bezahlen kann. Silvergate unterscheidet sich in vielfacher Weise deutlich von so ziemlich jeder anderen Bank. Das Herzstück des Geschäftsmodells ist eine Echtzeit-Zahlungsplattform - das Silvergate Exchange Network (SEN), das den Transfer von US-Dollar zwischen den Kryptowährungskunden ermöglicht. Damit ist Silvergate für Bankinvestoren eine direkte Option, um am rasanten Wachstum der aufstrebenden Kryptowährungsbranche zu partizipieren.



