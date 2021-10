DJ MARKT USA/Kaum verändert erwartet - Inflation bleibt Hauptthema

Wenig verändert wird die Wall Street am Dienstag zum Handelsstart erwartet. Teilnehmer rechnen mit einem wechselhaften Handel, da die Unsicherheit zur Zeit groß ist. Hauptthema bleibt die Inflation, die zunehmend Sorge bereitet. In diesem Zusammenhang steht am Dienstag vor allem der Staatsanleihemarkt im Fokus, der am Vortag wegen des Columbus Day geschlossen hatte. Wegen der Inflationserwartungen könnte mit steigendem Druck auf die Notierungen zu rechnen sein. Aktuell liegt die Rendite der zehnjährigen Papiere bei 1,60 Prozent und damit auf dem Freitagsniveau. Vor allem die Energiepreise treiben gegenwärtig die Teuerung an. Auf Tagesbasis legt der Ölpreis gegenwärtig nochmals leicht zu.

Weiterhin Sorge bereitet der strauchelnde Immobiliensektor in China. Zwei Vorstandsmitglieder des angeschlagenen Bauträgers Fantasia sind zurückgetreten, nachdem das Unternehmen eine Anleihe in Höhe von 206 Millionen Dollar nicht bedienen konnte. Die Probleme von Fantasia verstärken die Sorge, dass die Schwierigkeiten im chinesischen Immobiliensektor über Evergrande hinausgehen.

Mit Zurückhaltung ist ferner wegen der anstehenden Berichtssaison zum dritten Quartal zu rechnen. Am Mittwoch startet sie mit JP Morgan und Blackrock, andere Großbanken und sonstige Unternehmen folgen im weiteren Wochenverlauf. Die Märkte haben ein Auge darauf, wie sich Inflation und Lieferkettenprobleme in die Ergebniszahlen der Unternehmen hineingefressen haben.

