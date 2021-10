Vor dem Start der Berichtssaison haben sich die Anleger an den europäischen Aktienmärkten zurückgezogen. Der Dax gab am Dienstag um bis zu 1,2 Prozent auf 15.012 Punkte nach. Der EuroStoxx50 büßte in der Spitze 1,3 Prozent auf 4020 Zähler ein. Im Handelsverlauf reduzierten sich allerdings die Verluste.

