Unternehmen: Netfonds AG

ISIN: DE000A1MME74



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.10.2021

Kursziel: 52,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Preview Q3: Starkes Wachstum der administrierten Assets steigert Visibilität zur Erreichung der jüngst erhöhten Jahresprognose

Netfonds hat gestern bekanntgegeben, dass die Assets under Administration (AuA) einen neuen Höchststand erreicht haben. Der Anstieg auf 20,1 Mrd. Euro (+6,4% qoq; +26,4% yoy) verdeutlicht in Verbindung mit der überproportionalen Zunahme des margenstarken Bereichs 'Vermögensverwaltung und Portfoliomanagement' einmal mehr die ausgezeichneten Perspektiven des Finanzdienstleisters.



Kundentransformation in höhermargige Geschäftsbereiche schreitet voran: Positiv hervorzuheben ist der starke Zuwachs bei den Assets under Management (AuM: +30% yoy), die der NFS Hamburger Vermögen sowie der NFS Capital AG zugeordnet werden. Die im Verhältnis margenschwächeren Bereiche Depotgeschäft und Fondsadvisory legten hingegen unterproportional zu (AuA: +16,4% bzw. +17,9% yoy). Auf die AuM entfällt nach einem sukzessiven Anstieg bereits 11% des Investmentbestands. Laut Vorstand könnte diese Quote langfristig auf 30 bis 50% zunehmen und damit zu einer erheblichen Margenexpansion beitragen.



[Abbildung]



Anhaltende Wachstumsdynamik in Q3/21 erwartet: Nachdem Netfonds in H1/21 die Nettoerträge (+19,6% yoy) und das EBITDA (+120,2% yoy) bereits deutlich steigern konnte, erwarten wir im dritten Quartal (Nettoerlös: 8,4 Mio. Euro bzw. +25,4% yoy; EBITDA: 1,0 Mio. Euro bzw. +143,9% yoy) u.a. aufgrund des CareFlex-Starts sowie des Ausbaus im Immobiliensegment eine nochmals anziehende Wachstumsdynamik.



Mittelfristguidance dürfte Kapitalmarktwahrnehmung stärken: Wie im letzten Comment erläutert, stellte der Vorstand auf dem Hamburger Investorentag die erstmalige Herausgabe einer Mittelfristprognose in Aussicht. Wir rechnen mit der Veröffentlichung noch im laufenden Geschäftsjahr und erachten dies als Katalysator für die Aktie, da hierdurch die Visibilität in Bezug auf die von uns antizipierte Margenausweitung deutlich zunehmen sollte.

Fazit: Nach einem Rekordstand bei den verwalteten Assets dürften die Veröffentlichung erfreulicher Q3-Zahlen sowie einer Mittelfristguidance den positiven Newsflow aufrechterhalten. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells ergibt sich ein neues Kursziel von 52,00 Euro (zuvor: 50,00 Euro). Unser Rating lautet unverändert 'Kaufen'.







