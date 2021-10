München (ots) -Die PAYBACK GROUP gehört zu den 20 familienfreundlichsten Unternehmen in Bayern. Das ist das tolle Ergebnis des Unternehmens-Wettbewerbs "Erfolgreich. Familienfreundlich" des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie zusammen mit dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. In Rahmen der feierlichen Preisverleihung in der Residenz übergaben Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Staatsministerin Carola Trautner gestern, Montagabend, die Auszeichnung auch an die PAYBACK GROUP als herausragend familienfreundliches Unternehmen in Bayern. "Familienfreundlichkeit lohnt sich für alle. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für viele Väter und Mütter eine Herzensangelegenheit", so Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.Bayerns Arbeitsministerin Carolina Trautner betonte: "Unsere Preisträger zeigen, wie vielfältig Familienfreundlichkeit umgesetzt werden kann. Dabei kommt es nicht auf die Branche oder die Betriebsgröße an, sondern auf die Bereitschaft, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen. Davon profitieren nicht nur die Beschäftigten, sondern das ganze Unternehmen!""Die Auszeichnung ist für uns eine wichtige Bestätigung und gleichzeitig ein riesiger Ansporn, Vorreiter in Sachen Familienfreundlichkeit und Chancengleichheit für Frauen und Eltern in Unternehmen zu sein", so Carolin Schlegtendal, HR Director und Inclusion & Diversity-Ambassador bei der PAYBACK GROUP. "Kinder und Karriere dürfen sich nicht ausschließen, Frauen mit Karriereambitionen sowie Väter, die auch Elternzeit nehmen möchten, sollen keine Nachteile für ihre Karriere befürchten müssen. Mit unserer firmeneigenen Kita, vielen Initiativen und unseren Inclusion & Diversity Ambassadors wollen wir als besonders familienfreundliches und diverses Unternehmen weiter Standards setzen."Unter den knapp 300 teilnehmenden Unternehmen konnte die PAYBACK GROUP die Jury in allen fünf Auswahlkriterien überzeugen: Familienbewusste Arbeitsbedingungen, Service- und Unterstützungsangebote, Personalentwicklung und Nachhaltigkeit, Information und Kommunikation sowie Unternehmens- und Führungskultur.Der Wettbewerb ist eine Initiative im Rahmen des Familienpaktes Bayern. Weitere Details zu den Ergebnissen und Durchführung des Wettbewerbs sowie Fotos der Preisverleihung finden Sie hier. (https://www.stmas.bayern.de/aktuelle-meldungen/pm2110-297.php)Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet und zählt sowohl zu den "Top 3 Shopping-Apps", als auch zu den "Top Alltags-Apps in Deutschland" (BILD Studie 2021).Pressekontakt:Nina PurtscherPressestelle PAYBACKTel.: +49 (0) 89 997 41 206Mobil: +49 (0) 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5044257