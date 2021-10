Der Dow Jones hat an Spannung verloren, die letzten Wochen waren eher von negativen als von positiven Verlaufsnachrichten geprägt. Doch die jüngste Entwicklung bringt da einen neuen Hoffnungsschimmer, der sich allerdings schnell als Trugschluss erweisen könnte. Wir sehen aktuell dennoch eine erfolgversprechende Situation, die eine schnelle Bewegung zur Folge haben dürfte, wenn auch nicht notwendigerweise in die von vielen erwartete Richtung. Unsere ganz konkreten Handelsmarken stellen wir in dieser Ausgabe des Trade des Tages vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...