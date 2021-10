Die taiwanische Firma Foxconn will in wenigen Tagen drei Elektroautos seiner neuen Foxtron-Marke vorstellen. Ein Prototyp ist jetzt abgelichtet worden. Doch es bleiben viele Fragen offen. In den vergangenen Monaten hat sich der hierzulande vor allem als Auftragsfertiger von Apples iPhone bekannte taiwanische Konzern Foxconn (Hon Hai Precision Industry) im Bereich Elektromobilität in Stellung gebracht. So vereinbarte Foxconn Partnerschaften mit Autobauern wie Fisker, Byton und Geely, stellte eine offene E-Auto-Plattform vor, kaufte und baut Fabriken zur Herstellung und kündigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...