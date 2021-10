Die neue Online-Plattform www.stiftungsfonds.digital bietet Stiftungen die Möglichkeit, das Vermögen einfach und kostengünstig in geeigneten Fonds anzulegen. Ab einer Anlagesumme von 50.000 Euro können diese über die Webseite schnell, einfach und diskret in Strategien renommierter Vermögensverwalter investieren - zu sehr günstigen Konditionen. Die komplette Abwicklung der Vermögensanlage in Stiftungsfonds aus einer Hand, von der Depoteröffnung bis zur laufenden Steuerung: Das bietet Stiftungsfonds.digital. Die Online-Plattform des Analysehauses MMD Analyse & Advisory unterstützt Stiftungen dabei, den Aufwand für die Kapitalanlage zu reduzieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...