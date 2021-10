DJ Bitkom: Markt für IT-Sicherheit stellt neue Umsatzrekorde auf

BERLIN (Dow Jones)--Der Markt für IT-Sicherheit wird in diesem und im kommenden Jahr laut Berechnungen Marktforschungsunternehmens IDC für den Digitalverband Bitkom rasant wachsen und neue Umsatzrekorde aufstellen. In diesem Jahr dürften in Deutschland demnach 6,2 Milliarden Euro für Hardware, Software und Services im Bereich IT-Sicherheit ausgegeben werden, 9,7 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2020.

Für das Jahr 2022 wird ein Umsatzplus von 9,9 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro prognostiziert. Mit einem durchschnittlichen Wachstum von 9,5 Prozent pro Jahr sollen im Jahr 2025 rund 8,9 Milliarden Euro Umsatz mit Lösungen für ein Mehr an IT-Sicherheit erzielt werden, erklärte Bitkom.

"Cyberangriffe sind für die Wirtschaft zu einer existenziellen Bedrohung geworden. Für Unternehmen und Verwaltungen ist eine hohe IT-Sicherheit überlebensnotwendig und muss fester Bestandteil guten Managements sein", sagte Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung. "Die Corona-Krise hat gezeigt, wie verwundbar viele Firmen sind. Die Ausgaben für IT-Sicherheit werden künftig weiter steigen."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2021 06:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.