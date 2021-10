Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Union startet am Dienstag ihren ersten Versuch am Markt für grüne Anleihen - und das gleich mit dem größten Deal aller Zeiten, so die Experten von "FONDS professionell".Die Europäische Union (EU) begebe wie angekündigt ihren ersten Green Bond. Das Debüt mache eine 15-jährige grüne syndizierte Anleihe, mit der zwölf Milliarden Euro aufgenommen werden sollten. Das würde den Rekord knapp übertreffen, den Großbritannien im vergangenen Monat bei seiner "grünen Premiere" aufgestellt habe. In den kommenden Jahren wolle die EU bis zu 250 Milliarden Euro solcher Schuldtitel ausgeben. ...

