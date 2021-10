Hannover (ots) -- Bekanntgabe im Rahmen der Anuga 2021: Burger King® ist als erster Akteur der Systemgastronomie Mitglied im Verband für Alternative Proteinquellen e.V. (BALPro)- Mit seiner Förderung von BALPro unterstreicht Burger King® nochmals deutlich die Relevanz des Plant-based Segments und die Bedeutung der Förderung von Fleischalternativen.- Als zweitgrößte QSR-Kette Deutschlands möchte Burger King® seine Expertise aus der Branche und die Erkenntnisse aus der Weiterentwicklung des eigenen Plant-based Bereich einbringen.Der Bereich Plant-based ist in den letzten Monaten und Jahren für Burger King® zu einem wichtigen Entwicklungsfeld geworden. Die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen steigt zunehmend, gleichzeitig bieten alternative Proteine viele Chancen für Mensch und Umwelt. Im Rahmen der weltgrößten Fachmesse der Ernährungswirtschaft und Nahrungsmittelindustrie Anuga gab Burger King® bekannt, als Teil der BALPro-Community die Aufklärung und Entwicklung von alternativen Proteinquellen fördern und in den Austausch mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft treten zu wollen.Megatrends wie Gesundheit und Nachhaltigkeit haben das Essverhalten der Menschen verändert, weshalb auch die Nachfrage nach Fleischalternativen stetig zunimmt. Burger King® bietet mit den Plant-based Pattys und den Plant-based Nuggets seinen Gästen bereits eine große Auswahl an pflanzlichen Fleischalternativen an. Denn getreu dem Motto "Mach dein King" soll auch Vegetarier*innen und Flexitarier*innen eine schmackhafte Alternative angeboten werden.Das Angebot an und die Nachfrage nach alternativen Proteinquellen wächst kontinuierlich. Dabei ist das Thema jedoch sehr komplex - sowohl in der Entwicklung, der Lebensmittelproduktion in der praktischen Umsetzung aber auch in der Kommunikation an Verbraucher*innen, Politik und Gesellschaft. Als Vorreiter von Plant-based Produkten in der Systemgastronomie möchte Burger King® nun sein Praxiswissen einbringen, frühzeitig Entwicklungen im Bereich alternativer Proteinquellen mitgestalten und immer mehr Menschen vom Geschmack von Plant-based Produkten begeistern. Burger King® setzt bei seinen Fleischalternativen vor allem auf pflanzliche Produkte aus Soja.Der Verband für Alternative Proteinquellen e.V. wurde 2018 als Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft sowie Medien, Politik und Verbrauchern gegründet. Die Plattform stellt Informationen über neue Rohstoffe, Herstellungsprozesse und daraus entstehende Produkte vor dem Hintergrund ihres ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Potenzials transparent und nachvollziehbar bereit. Das Netzwerk setzt sich aus Expert*innen aus verschiedenen Fachbereichen und Branchen zusammen, zum Beispiel aus den Ernährungswissenschaften, der Produktentwicklung, dem Business Development, aber auch aus dem Kommunikations- und Consumer-Bereich. Das große Ziel ist es, die Komplexität der Lebensmittelproduktion nachvollziehbar zu machen, um eine differenzierte Wahrnehmung zu alternativen Proteinquellen zu schaffen, sodass sich noch mehr Unternehmen und Menschen mit dem Thema auseinandersetzen können. Mit Burger King® engagiert sich nun erstmalig auch ein Akteur aus der Systemgastronomie für dieses Ziel."Der große Erfolg unserer Plant-based Produkte und die Begeisterung durch das weltweit erste Plant-based Burger King® Restaurant in Köln zeigt, dass wir den Geschmack unserer Gäste treffen - und das über Generationen hinweg. Es freut uns sehr, nun Teil der BALPro Community zu sein, denn als eine der größten QSR-Ketten der Welt sehen wir es als große Chance, das Thema alternative Proteine in der Food-Branche voranzutreiben. Daher möchten wir sowohl unsere Erfahrungen teilen als auch unsere Reichweite nutzen, um das Wissen und die Akzeptanz von alternativen Proteinen zu fördern," erklärt Klaus Schmäing, Director Marketing bei der BURGER KING Deutschland GmbH."Unser Verband vereint engagierte Experten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen", erklärt Fabio Ziemssen, Vorsitzender des Verbands für Alternative Proteinquellen e.V. "Als Verband wollen wir nach innen und außen transparent und effektiv arbeiten, um Klarheit zu schaffen. Wir freuen uns, Burger King® als großen Player in der Systemgastronomie in unserer Community begrüßen zu dürfen. Das Praxiswissen, das Burger King® mitbringt, ist für uns von hoher Bedeutung und ein wichtiger Schritt in der Aufklärung über alternative Proteinquellen.""Fleischlose Alternativen sind ein wichtiger Forschungsbereich im Food-Bereich. Zunehmend mehr Menschen wollen ihren Fleischkonsum reduzieren, tun sich aber schwer dabei, auf den Geschmack zu verzichten", erklärt Tim Lenke, Senior Manager Product Development & Innovation bei der BURGER KING Deutschland GmbH. "Seit 2019 mit der Einführung unseres Plant-based Whopper® entwickeln wir kontinuierlich neue fleischlose Produkte, um auch Flexitarier*innen eine große Auswahl zu bieten. 