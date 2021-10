Galantas Gold Corp. gab heute Ergebnisse seines laufenden 4.000-Meter-Bohrprogramms bei dem Omagh-Projekt in Nordirland bekannt. In der Pressemeldung erklärt das Unternehmen:



? Das erste Bohrloch, das von einer unterirdischen Bohrplattform aus auf die Ader Kearney abzielte, ergab zwei hochgradige Abschnitte: -17,7 g/t Gold, 50,9 g/t Silber und 4,6 % Blei über 2,5 Meter einschließlich 30,5 g/t Au, 60,8 g/t Ag und 4,4 % Pb über 0,8 Meter. Dieser flachere Abschnitt, der sich in einer vertikalen Tiefe von etwa 136,5 Metern ab der Oberfläche befindet, stellt eine Kontinuität zu einer parallel verlaufenden Mineralisierungszone 13 Meter westlich der Hauptader Kearney dar; diese Struktur wird durch weitere Untertagebohrungen erprobt werden. - 10,8 g/t Au, 23,6 g/t Ag und 3,3 % Pb über 1,5 Meter. Dieser Abschnitt in einer vertikalen Tiefe von 176,3 Metern reißt eine Lücke in das aktuelle Ressourcenmodell.



? Oberflächenbohrungen, die auf die Ader Joshua abzielen, sind ebenfalls im Gange; die Ergebnisse der ersten dieser Bohrungen lauten wie folgt: 7,7 g/t Au, 24,3 g/t Ag und 0,6 % Pb auf einem 2,7 Meter langen Bohrabschnitt.



