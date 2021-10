Thomas Ketelhut verstärkt als Chief Financial Officer (CFO) und Geschäftsführer die Führungsmannschaft der Photonics Systems Group. Die Photonics Systems Group hat Thomas Ketelhut zum Chief Financial Officer (CFO) und Geschäftsführer ernannt. Der 55-Jährige begann seine Laufbahn bei den Heidelberger Druckmaschinen und verantwortete zuletzt die finanzielle Steuerung und Zusammenführung einer Gruppe von sechs Firmen im Bereich Machine Vision, die ihren Schwerpunkt in der industriellen Bildverarbeitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...