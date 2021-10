Nach dem heftigen Kurssturz von 317,45 Euro auf gerade einmal 162,20 Euro Anfang 2020 konnte Adidas bereits zum Jahresende ein Niveau von 306,70 Euro vorweisen. Im Sommer dieses Jahres konnte sogar eine Bestmarke bei 336,25 Euro markiert werden, allerdings kam auch dieses Unternehmen nicht an den gestörten Lieferketten und Produktionsausfälle in Asien herum. Dies führte in den letzten Wochen zu markanten ...

