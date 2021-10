Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. - von GBC AG



Unternehmen: Saturn Oil & Gas Inc.

ISIN: CA80412L1076



Anlass der Studie: Research Comment

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg



Bevorstehende Investorenveranstaltung:

Saturn Oil & Gas präsentiert auf dem Digital International Investment Forum (IIF)



Am 14. Oktober findet das IIF International Investment Forum statt. Auf diesem Forum wird auch Saturn Oil & Gas Inc. sein Geschäftsmodell und die aktuelle Geschäftsentwicklung vorstellen.



Platz der Präsentation:



Saturn Oil & Gas Inc.

11.15 Uhr EDT*

17.15 Uhr CEST*

11.15 Uhr HKT*



Sprecher: John Jeffrey, CEO



Das International Investment Forum (IIF) ist eine Live-Veranstaltung, die in digitaler Form stattfindet und Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus dem internationalen Small- und Mid-Cap-Segment bietet. Die Redner am 14. Oktober 2021 sind Vorstandsmitglieder börsennotierter Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Rohstoffe, Sicherheit, Medizin, Logistik und Luft-und Raumfahrt.



Das Programm mit Zeitplan finden Sie unter dem folgenden Link:

https://ii-forum.com/timetable-all-events/



Anmeldungen für diese Veranstaltung und diefür Saturn Oil & Gas Präsentation sind unter folgendem Link verfügbar:



https://us06web.zoom.us/webinar/register/7316337038856/ WN__AF905tXQDusVrXET1t4pg



°