Auf direkt unterhalb der Oberfläche verlaufende Goldvorkommen, die sich regelrecht übereinander stapeln, ist Matador Mining Ltd. (ASX: MZZ, FSE: MA3) bei seinen jüngsten Infill-Bohrungen auf der Window-Glass-Hill-Lagerstätte des Cape-Ray-Goldprojekts in Neufundland gestoßen. Mit einer Ressource von derzeit 232.000 Unzen Gold ist die Window-Glass-Hill-Lagerstätte derzeit so etwas wie der Eckpfeiler des Cap-Ray-Goldprojekts. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...