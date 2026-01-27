Zweitziel: Quimbaya Gold - Unabhängige Bestätigung für porphyrisches Kupfer-Gold-System!

Anzeige / Werbung
Quimbaya Gold erhält Rückenwind für die nächste Explorationsphase in Kolumbien: Ein externer Porphyr-Spezialist bestätigt auf Tahami Center ein großflächiges Cu-Au-Mo-System!
Quimbaya Gold (CSE: QIM; Frankfurt: K05; WKN: A3DT3C) hat für sein Projekt Tahami Center im Segovia-Distrikt (Antioquia, Kolumbien) eine unabhängige Bestätigung erhalten: Der beratende Wirtschaftsgeologe Dr. Stewart D. Redwood, der nach Unternehmensangaben seit mehr als 40 Jahren auf Porphyr-Kupfer-Systeme in Lateinamerika spezialisiert ist, hat das Gebiet im November 2025 besucht und ein großräumiges Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-System bestätigt. Damit rückt für Quimbaya Gold neben den bereits verfolgten, ganggebundenen Goldzielen auf Tahami South nun ein zweiter, potenziell eigenständiger Zieltyp in den Fokus - samt konkretem Zeitplan bis zur Erstbohrung in Q2 2026.
Quimbaya Gold erhält externe Bestätigung für Tahami Center
Im Zentrum der Mitteilung steht die Einschätzung von Dr. Redwood, der Tahami Center nach einer Geländebegehung vom 6. bis 8. November 2025 als Porphyr-System einordnet. Die aktuell kartierte Ausdehnung beziffert Quimbaya Gold auf rund 2,0 Kilometer Nord-Süd und 1,4 Kilometer Ost-West. Wichtig aus Explorationssicht: Das System sei "in alle Richtungen offen", also bislang nicht durch natürliche oder geologische Grenzen abgeschlossen.
Quimbaya Gold hebt hervor, dass diese Einordnung für den Segovia-Distrikt eine neue Perspektive eröffnet. Das Gebiet ist historisch vor allem für hochgradige Goldgänge bekannt; die Bestätigung eines Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Systems würde - so die Darstellung in der Mitteilung - das metallogenetische Bild der Region erweitern. Dr. Redwood empfiehlt vor diesem Hintergrund, die Exploration zu beschleunigen, um belastbare Bohrziele für das zweite Quartal 2026 zu definieren.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)