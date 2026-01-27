Zweitziel: Quimbaya Gold - Unabhängige Bestätigung für porphyrisches Kupfer-Gold-System!

Klassische "Lehrbuch"-Zonierung und mehrere Indizienketten

Inhaltlich stützt sich die Porphyr-Interpretation auf mehrere Beobachtungen, die Quimbaya Gold zusammen mit Redwood aufführt. Ein zentraler Punkt ist die vollständige Alterationszonierung, die bei Porphyr-Systemen als typisches Merkmal gilt: vom kalireichen (potassischen) Kern über eine phyllische Hülle bis hin zu einer fortgeschritten argillischen Lithocap. Nach Angaben aus der Geländearbeit ist diese Zonierung an der Oberfläche nachvollziehbar, was auf ein gut erhaltenes System hindeuten kann.

Daneben nennt das Unternehmen eine vollständige Sequenz an Porphyr-Adertypen (u. a. A/M/B- sowie D-Typen) und beschreibt mineralisierte Bereiche mit sichtbaren Sulfiden, darunter u. a. Chalkopyrit, Chalkosin, Pyrit sowie Molybdänit. Ergänzt wird das Bild durch geochemische Hinweise: Vorläufige Ergebnisse aus Kanalbeprobungen zeigten "stark anomale" Werte für Kupfer (Cu), Gold (Au), Molybdän (Mo) sowie weitere Elemente wie Blei und Zink.

Als weiterer Baustein wird Geophysik genannt: Quimbaya Gold verweist auf eine starke positive magnetische Anomalie, die räumlich mit dem Porphyr-System zusammenfällt. In der Summe sind es aus Sicht des Unternehmens mehrere, sich gegenseitig stützende Indizienketten (Kartierung, Alteration, Mineralogie, Geochemie und Geophysik), die die Priorisierung des Tahami Center als eigenständiges Bohrziel begründen.

Zwei Zieltypen, ein Zeitplan bis zur Erstbohrung in Q2 2026

Für Quimbaya Gold bedeutet die Bestätigung nicht, dass andere Arbeiten zurückgestellt werden: Das Unternehmen betont ausdrücklich eine "Two-Target"-Strategie. Demnach läuft die Erkundung der ganggebundene Vererzung auf Tahami South weiter, während Tahami Center als Porphyr-Ziel parallel in die bohrreife Vorbereitung geführt werden soll. Beide Bereiche liegen nur etwa 2,5 Kilometer auseinander und befinden sich innerhalb des über 66.000 Hektar großen Landpakets des Tahami-Projekts.

Operativ skizziert Quimbaya Gold einen klaren Ablauf: Für das erste Quartal 2026 sind auf Tahami Center geochemische Arbeiten inklusive Bodenbeprobung und Zieldefinition vorgesehen; die Erstbohrung soll dann im zweiten Quartal erfolgen. Zeitgleich plant das Unternehmen für Tahami South geophysikalische Arbeiten (Magnetik und IP) im ersten Quartal sowie den Start eines zweiten Bohrprogramms im zweiten Quartal 2026. Für Tahami South stehen zudem noch einige Bohrkernanalysen aus, die kurzfristig für Newsflow sorgen sollten.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Quimbaya Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Quimbaya Gold zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Quimbaya Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Quimbaya Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA74841L1013