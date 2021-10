Eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) könnte in Form des digitalen Euro bereits in wenigen Jahren verfügbar sein, doch noch fehlt ein wirklicher Nutzen, den bestehende Kryptowährungen nicht bieten können. Central Bank Digital Currencies, kurz CBDC, beschreiben digitale Zentralbankwährungen, eines der aktuell am meisten diskutierten Themen der Kryptobranche und der Geldpolitik. Doch anders als bei Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co. handelt es sich dabei nicht um unabhängige digitale Währungen, die noch dazu weitgehend anonym gehandelt werden können, sondern um digitales Geld, das unter Aufsicht der...

Den vollständigen Artikel lesen ...