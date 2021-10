München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Herbstzeit ist doch der beste Zeitpunkt für Quality Time mit den Lieben. Eltern verbringen Kuschelnachmittage mit den Kindern, Verliebte muckeln sich romantisch ein - aber natürlich können es sich auch Freunde richtig schön machen in der dunklen Jahreszeit, vor allem in WGs funktioniert das gut und stärkt natürlich auch das Wir-Gefühl und den Zusammenhalt untereinander. Wir haben uns mal in Deutschlands berühmtesten TV-WGs - "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" - umgehört und nachgefragt, wie die den Herbst zur Quality Time machen. Jessica Martin berichtet.Sprecherin: Der Herbst ist die Zeit, in der die Natur sich zurückzieht - und in der auch wir Menschen in der Regel einen Gang zurückschalten und eher ruhige, gemütliche Sachen machen - so wie "Joe" aus der TV-WG Berlin Tag und Nacht.O-Ton 1 (Lutz Schweigel, 13 Sek.) "Wir kuscheln uns auf der Couch ein, gucken uns einen wunderschönen Film an und genießen oder machen nen Spaziergang. Ich meine, wir haben auch Kandidaten, die weiterhin in Partystimmung sind, aber wenn ich von mir ausgehe und "Paula", dann sind wir mehr die kuschligen Typen."Sprecherin: Verrät Darsteller Lutz Schweigel über seine Rolle "Joe" und Serien-ehefrau "Paula". Natürlich kann man es sich genauso gut auch mit den Freunden gemütlich machen und die Liebsten um sich rum genießen. Das geht auch bei "Lea", gespielt von Darstellerin Lou Matejczyk, in der Kult-WG Köln 50667 ganz prima.O-Ton 2: (Lou Matejczyk, 10 Sek.): "Weil wir uns tatsächlich bewusst dazu entschieden haben, in dieser Konstellation in der WG zu wohnen, weil wir einfach ein sehr enger Freundeskreis sind, wir uns einfach blind verstehen, immer füreinander da sind."Sprecherin: Ganz egal, ob Köln oder Berlin, Frühling, Sommer, Herbst oder Winter - WG-Trubel ist immer angesagt.O-Ton 3 (Collage, 18 Sek.): "Bei uns ist eigentlich immer Action, Party und immer was los. Machen Lagerfeuer auf der Terrasse, mit Tee. Einfach in gemütlicher Runde." "Ich hab mit Freunden in der Werkstatt Party gefeiert oder da machste noch mal n Herbstgrillerchen oder so dies und das. Aber der Zusammenhalt sollte - finde ich - jahreszeitenunabhängig sein."Sprecherin: Denn: Zusammen macht das Leben einfach mehr Spaß. Zusammen können wir alltägliche Hindernisse überwinden, feiern und das Leben leben. Ohne die Liebsten geht es einfach nicht.O-Ton 4 (Lou Matejczyk, 17 Sek.): "Weil ich es absolut wichtig finde, dass man weiß, dass man nicht alleine ist. Dass man immer jemanden hat, der einem den Rücken stärkt, dass man immer einen hat, der einem ein offenes Ohr schenkt oder eine Schulter zum Ausweinen. Ich finde, es ist wichtig, dass man nie alleine ist und Zusammenhalt bedeutet genau das für mich."Abmoderationsvorschlag: Das verrückt-bunte Leben der WG-Bewohner können Sie natürlich hautnah miterleben: "Köln 50667" läuft montags bis freitags um 18:05 Uhr, "Berlin - Tag und Nacht", direkt im Anschluss immer um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf TVNOW. Mehr Infos zu den Bewohnern, den Hintergründen, den Stories und natürlich den Darstellern finden Sie auch in den Sozialen Medien und auch direkt bei RTLZWEI.de.Pressekontakt:Sarah WinterCommunications ManagerConsumer PRSarah.Winter@RTL2.deTEL +49 (0)89 64185-6504Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5044479