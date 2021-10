Dortmund (ots) -Das Fokusthema der diesjährigen Digitalen Woche Dortmund (http://www.diwodo.de), diwodo, lautet: Nachhaltigkeit in der IT. Der IT-Dienstleister GREEN IT (http://www.greenit.systems/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)aus dem Technologiepark Dortmund lädt interessierte Unternehmen, Einzelpersonen und Fans herzlich dazu ein, die digitalen Trends von morgen zu erleben. Die Teilnahme ist kostenlos. Die diwodo findet vom 8. bis zum 12. November 2021 statt.Fünf Live-Streams in je 60 MinutenIn fünf spannenden Live-Streams werden jeden Tag unterschiedliche Themen aus der Welt der IT beleuchtet. Mit dabei sind neben den Expert:innen aus dem Hause GREEN IT (http://www.greenit.systems/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) auch Kunden und Partner. Gemeinsam werden nachhaltige Best-Practice-Lösungen aus dem Green Digital Office vorgestellt. Interessant sind die Formate für IT-Verantwortliche kleiner und mittelständischer Unternehmen, Start-ups, Gemeinden oder Bildungseinrichtungen sowie für alle, die den Auf- und Ausbau einer ganzheitlichen IT-Landschaft in ihrer Organisation vorantreiben. Start ist jeden Vormittag um 11 Uhr, jeder Live-Stream dauert maximal eine Stunde.Nachhaltige Best-Practice-Lösungen für das Green Digital OfficeDas Programm des IT-Dienstleisters ist vielfältig und reicht von der Vorstellung umweltfreundlicher Druckkonzepten (https://www.greenit.systems/portfolio/print-green/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) über Cloudmodelle im Windrad (https://www.greenit.systems/portfolio/green-it-cloud/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) bis hin zu unverzichtbaren IT-Security-Konzepten (https://www.greenit.systems/portfolio/it-security/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal). Zudem gibt es einen wertvollen Austausch über innovative Kommunikationslösungen (https://www.greenit.systems/portfolio/communication-services/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) und modernes Dokumentenmanagement. (https://www.greenit.systems/portfolio/managed-document-services/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.greenit.systems/diwodoDas Programm, 11:00 bis 12:00 Uhr:- 08.11.2021 - Print Green: So schonen Sie Umwelt und Budget mit zeitgemäßen Druckkonzepten fürs Büro - Anmeldung (https://www.greenit.systems/diwodo/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)- 09.11.2021 - Der Cloud-Check: Drei Cloudmodelle im Vergleich und ein grünes Rechenzentrum im Windrad- Anmeldung (https://www.greenit.systems/diwodo/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)- 10.11.2021 - Nahtlos verbunden: So gestalten Sie heute mobile Kommunikation und digitale Zusammenarbeit - Anmeldung (https://www.greenit.systems/diwodo/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)- 11.11.2021 - Modernes Dokumentenmanagement: Eine Plattform, drei Anwendungsbeispiele - so geht Digitalisierung heute - Anmeldung (https://www.greenit.systems/diwodo/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)- 12.11.2021 - Hacker hassen diesen Trick: So schützen Sie Ihre Systeme und Daten vor Angreifern - Anmeldung (https://www.greenit.systems/diwodo/?utm_campaign=diwodo.2021&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)Digitale Woche Dortmund (diwodo)Die diwodo ist der zentrale Ort für den Austausch innerhalb der digitalen Community in ganz Deutschland. Ob Newbie oder Profi, ob aus der Wissenschaft, den Unternehmen oder der Bevölkerung - die Besucher*innen erwartet eine Vielzahl von Meetups, Workshops, Keynotes und Konferenzen rund um die Chancen der Digitalisierung. Weitere Infos auf www.diwodo.de.Pressekontakt:Stephanie van de Straat, 0231/ 28 680 162, presse@greenit.systemsOriginal-Content von: GREEN IT Das Systemhaus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148446/5044513