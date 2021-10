Wien (www.fondscheck.de) - FONDS professionell ONLINE präsentiert in seiner aktuellen Dachfonds-Studie wieder jene Produkte, auf die österreichische Dachfondsmanager bevorzugt setzen, so die Experten von "FONDS professionell".Der österreichische Dachfondsmarkt nehme immer mehr an Fahrt auf: Nachdem die Assets wegen der Corona-Krise im ersten Halbjahr 2020 um 3,78 Milliarden Euro auf 37,47 Milliarden Euro gesunken seien, sei es seither wieder steil bergauf gegangen: In der aktuellen Studie hätten die österreichischen KVGen der Redaktion von "FONDS professionell" ein Dachfondsvolumen von 42,73 Milliarden Euro gemeldet - und damit einen neuen Höchststand. ...

