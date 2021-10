Führende Markenartikler von Chipotle bis Ulta Beauty stellen gemeinsam mit Branchenexperten Ideen und Strategien zur Steigerung der Wertschöpfung aus mobilen Apps vor

Das Customer-Engagement-Unternehmen Airship hat heute das Programm für Elevate 2021 bekannt gegeben, dem jährlichen Forum für Vermarkter und Verantwortliche mobiler Produkte, das zum zweiten Mal virtuell am 27. und 28. Oktober 2021 stattfindet. Experten aus dem Bereich Mobile-App-Marketing und -Engagement werden darüber berichten, wie sie ihre Strategien angepasst und beschleunigt haben, um mehr Wert aus den mobilen Interaktionen zu ziehen und sich auf diese Weise von der Konkurrenz abheben. Zu den aktuell bestätigten Referenten gehören Führungskräfte von Ace Hardware, The Allstate Corporation, Chipotle, CNBC, DAZN, Douglas, Disneyland Paris, GetPlus, Hawaiian Airlines, KeyBank, EnBW, Kilo Health, Onefootball, Ryde Technologies, Shell, Sirius XM, Synchrony, Ulta Beauty und YTL Communications und es werden noch weitere folgen.

Die Anmeldung zur Elevate 2021 ist kostenlos. Wer trotzdem noch zögert teilzunehmen: Hier gibt es 5 weitere Gründe für den Besuch von Elevate 2021. Das Programm startet am 27. Oktober um 9:00 Uhr pazifischer Zeit für Amerika, das Programm für APAC und EMEA beginnt am 28. Oktober um 8:00/12:30 Uhr IST/AEDT, bzw. 14:00 Uhr MEZ. Zusätzlich zu den Keynotes sowie den von Kunden geleiteten Sessions und Panels werden sich Breakout-Sessions in Kleingruppen, Diskussionen und wertvolle Networking-Möglichkeiten ergeben. Elevate 2021 wird in Partnerschaft mit AppsFlyer, Mixpanel und mParticle veranstaltet.

Der führende Technologieexperte und Visionär Benedict Evans, ehemals Andreessen Horowitz (a16z), wird die erste Keynote halten und einen Gesamtüberblick auf all die Aussichten geben, wie Marken, Einzelhandel, E-Commerce, Werbung und Marketing gerade umgekrempelt werden. Dabei werden mobile Apps zu einem universellen Touchpoint, der neue Formen der Kundenführung erlaubt, mit denen Marken auf das veränderte Verbraucherverhalten reagieren können. Im Anschluss wird Jonathan Kay, Mitbegründer und CEO von Apptopia, umfassende Daten und Einblicke in die Trends der Verbraucher-Apps geben und erläutern, wie Marken branchenübergreifend App-First-Initiativen vorantreiben.

"Heutzutage sind mobile Apps ein selbstverständlicher Anlaufpunkt für Verbraucher und Marken. Dieser wachsende Trend erfordert eine veränderte Art des Denkens und Handelns, damit Marken neue Werte schaffen und erfassen können", sagte Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. "Mit der einzigartigen Mischung aus interaktiven Live-Inhalten und virtuellen Breakout-Räumen, die von weltweit führenden Experten geleitet werden, ist Elevate 2021 ein perfekter Ort für Marketingverantwortliche, Herausgeber mobiler Produkte, Entwickler und andere Experten, wo sie Inspiration und Know-how von denjenigen erhalten, die bereits erfolgreich auf den Wandel für Kunden und Marken reagieren."

Wie unabhängige Industrieanalysten Airship bewerten

Airship wurde kürzlich als Leader in "The Forrester Wave: Mobile Engagement Automation, Q3 2020" ausgezeichnet, mit der höchsten Punktzahl in der Kategorie "Strategy" und der zweithöchsten Punktzahl in der Kategorie "Current Offering".

Darüber hinaus wurde Airship im zweiten Jahr in Folge in Gartners 2020 Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms1 in Bezug auf seine Umsetzungsfähigkeit am besten positioniert und erhielt die höchsten Produktbewertungen für alle drei Anwendungsfälle in Gartners 2020 Critical Capabilities for Mobile Marketing Platforms2, einschließlich der Anwendungsfälle Akquisition, Engagement und Retention.

Über Airship

Tausende der weltweit führenden Marken vertrauen Airship, wenn es darum geht, mit den Verbrauchern engere Verbindungen durch stark kontextbezogene und relevante Interaktionen einzugehen. Nur Airships Customer-Engagement-Plattform verfolgt einen datengesteuerten Mobile-first-Ansatz, der es Marken erlaubt, sich ganz auf die Menschen und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren und nicht, welche Marketingkanäle sie nutzen sollten. Airship macht es viel einfacher und effektiver, den Customer-Lifetime-Wert in der Omnichannel-Ära zu steigern.

Mit Billionen von Interaktionen, intelligent orchestriert über mobile Apps, mobile Wallets, SMS, Websites und E-Mails, optimiert Airship in vollem Maße die gesamte Customer Journey über alle digitalen Touchpoints hinweg.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

