Die Netflix-Aktie bewegt sich nahe ihres Allzeithochs und lässt sich nicht von den Schwächen am Gesamtmarkt beeindrucken. Kein Wunder, denn kurz vor dem Quartalsbericht rechnen viele Player am Markt mit besser als erwarteten Abonnentenzahlen. Einige Analysten haben daher nun ihre Kursziele erhöht.Klar auf der bullishen Seite stehen die Analysten der KeyBanc. Sie haben am Montag ihr Kursziel für die Aktie von Netflix von 645 auf 670 Dollar erhöht. Zum einen habe der Streaming-Dienst starken Content ...

