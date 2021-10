DGAP-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Immobilien/Jahresergebnis

Müller - Die lila Logistik SE: Verkauf einer Immobilie führt zu positivem EBIT-Effekt im Geschäftsjahr 2021



12.10.2021

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17

der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Geschäftsjahr 2021: Immobilien, Jahresergebnis



Müller - Die lila Logistik SE: Immobilienverkauf

Verkauf einer Immobilie führt zu positivem EBIT-Effekt im Geschäftsjahr 2021 Besigheim, 12. Oktober 2021 - Die Müller - Die lila Logistik SE (ISIN DE0006214687) hat heute einen notariell beurkundeten Kaufvertrag über den Verkauf einer Logistikimmobilie in Besigheim geschlossen. Aus dieser Transaktion ergibt sich im Einzelabschluss der Gesellschaft nach HGB ein EBIT-Effekt in Höhe von rund 13,5 Mio. EUR sowie im Konzern von rund 9 Mio. EUR. Die freiwerdende Liquidität nach Tilgung von Darlehen und nach Steuern soll zur Liquiditätserhöhung und einem nachhaltigen Wachstum der Lila Logistik-Gruppe beitragen. Die verkaufte Immobilie wird von der Müller - Die lila Logistik SE zurückgemietet und weiterhin von einer Tochtergesellschaft bewirtschaftet. Das operative Ergebnis (EBIT = earnings before interest and taxes) ist definiert als Ergebnis vor Steuern minus Zinserträge zuzüglich Finanzierungsaufwendungen. Müller - Die lila Logistik SE

Ferdinand-Porsche-Straße 6

74354 Besigheim

ISIN DE0006214687

Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Mitteilende Person: Rupert Früh, CFO und Mitglied des Geschäftsführenden Direktorium Weitere Informationen:

Müller - Die lila Logistik SE

Oliver Streich

Investor Relations

Ferdinand-Porsche-Str. 6

74354 Besigheim Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125

investor@lila-logistik.com









