DJ GM erhält Milliardensumme von LG wegen Bolt-Problemen

Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--Die General Motors Co erhält von ihrem Zulieferer LG Electronics Inc fast die gesamten Kosten in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar für den Rückruf von Chevrolet Bolt-Elektromodellen, nachdem diese wegen der Gefahr von Batteriebränden in die Werkstätten gerufen worden waren. Wie GM mitteilte, wird LG die Kosten für die von dem koreanischen Unternehmen gelieferten Akkumodule aufgrund von Herstellungsfehlern erstatten.

GM hatte im August eine frühere Rückrufaktion auf alle rund 142.000 Bolts ausgeweitet, die der Autohersteller seit 2016 produziert hat, und sich dabei auf einen wahrscheinlichen Fertigungsfehler berufen, der mit mindestens 13 Bränden in Verbindung gebracht wurde.

In seinen Ergebnissen für das dritte Quartal dieses Monats erwartet der Detroiter Autohersteller eine Rückerstattung von LG in Höhe von etwa 1,9 Milliarden Dollar von den insgesamt 2 Milliarden Dollar an Kosten im Zusammenhang mit der Sicherheitsaktion, teilte GM mit.

October 12, 2021 08:58 ET (12:58 GMT)

