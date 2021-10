An der Wall Street zeichnet sich am Dienstag in der Eröffnungsphase eine freundliche Tendenz ab. Der Dow-Jones-Future steigt aktuell um rund 0,2 Prozent im Wert, etwas stärker geht es für die Technologieaktien nach oben. Mit Spannung erwarten die Anleger die Q3-Zahlen der US-Großbanken in der zweiten Wochenhälfte, darunter von JP Morgan am Mittwoch und Goldman Sachs am Freitag. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

