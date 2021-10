12. Oktober 2021 - Vancouver, British Columbia - FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) ("Fiore" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/) freut sich, vorläufige Produktionsergebnisse für das vierte Geschäftsquartal ("Q4") und das gesamte Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, für die Tagebaumine Pan in White Pine County, Nevada, bekannt zu geben.

Operative Höhepunkte im Gesamtjahr und im 4. Quartal

(alle Angaben in U.S. Dollar, sofern nicht anders angegeben)

- Goldproduktion für das gesamte Jahr von 45.397 Unzen, womit wir die Mitte unserer Prognosespanne von 44.000-47.000 Unzen erreicht haben

- Rekord-Goldproduktion von 13.527 Unzen im 4. Quartal

- Goldverkäufe für das gesamte Jahr in Höhe von 45.341 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 1.807 $ pro Unze

- Rekordabsatz im 4. Quartal von 13.506 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 1.790 $ pro Unze

- Barguthaben von 22,9 Millionen US-Dollar zum Jahresende, ein Anstieg von 4,4 Millionen US-Dollar gegenüber dem 30. Juni 2021, und keine Unternehmensschulden

- Ganzjährige Erzproduktion von 14.047 Tonnen pro Tag bei einem Streifenverhältnis von 1,5 und einem Gehalt von 0,45 Gramm pro Tonne bzw. 0,013 Unzen pro Tonne; abgebaute Tonnen und Gehalt innerhalb der Prognose, Streifenverhältnis unter der Prognose von 1,8:1

- Q4: Erzförderung von 16.639 Tonnen pro Tag bei einem Streifenverhältnis von 1,5 und einem Gehalt von 0,41 Gramm pro Tonne bzw. 0,012 Unzen pro Tonne

- 388.461 geleistete Arbeitsstunden im Steuerjahr 2021 bei einer Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR") von 3,1

- Pan Mine erreichte im Januar 2021 eine Million Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfalltagen

Höhepunkte des organischen Wachstums im Gesamtjahr

- Pan meldete eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine um zwei Jahre und setzt damit unsere Geschichte fort, die Erschöpfung der Mine durch erfolgreiche Exploration zu ersetzen

- Zusätzlich wurde bei Pan die Phase 3 der Haufenlaugung errichtet, wobei das erste Erz im Juli 2021 aufgelagert wurde, was eine beträchtliche Kapazität für die zusätzliche Lebensdauer der Mine darstellt.

- Erwerb des in der Vergangenheit produzierenden Illipah-Projekts, wodurch unser Landbesitz in Nevada auf insgesamt 222 Quadratkilometer oder 55.000 Acres erweitert wurde

- Bei Gold Rock setzten wir unser Ressourcenerweiterungs- und metallurgisches Bohrprogramm zur Unterstützung einer Machbarkeitsstudie fort. Angesichts unserer bisherigen Bohrerfolge haben wir vor kurzem ein erweitertes Ressourcenbohrprogramm genehmigt, das auf die weitere Erweiterung der Mineralressource Gold Rock abzielt. Wir gehen davon aus, dass die Machbarkeitsstudie im vierten Quartal 2022 veröffentlicht wird und die Produktion bei Gold Rock in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beginnen wird.

Tim Warman, CEO von Fiore, kommentierte: "Gestützt auf unsere konstant guten Betriebsergebnisse investieren wir weiterhin Kapital in unsere Anlagen in Nevada. Wir haben in die Zukunft von Pan investiert, indem wir die Lebensdauer der Mine um zwei Jahre verlängert und eine beträchtliche Kapazität für die Haufenlaugung geschaffen haben und wir planen für das nächste Jahr eine beträchtliche Investition in Bohrungen zur Erweiterung der Ressourcen bei Pan. Gleichzeitig haben wir Gold Rock mit umfangreichen Bohrungen vorangebracht, um die Machbarkeitsstudie voranzutreiben. In Anbetracht unseres Explorationserfolgs haben wir uns entschieden, etwa 130.000 Fuß an Bohrungen durchzuführen, um die Mineralressource Gold Rock zu erweitern. Wir sind der Ansicht, dass die bescheidene Verlängerung des Zeitplans für die Machbarkeitsstudie angesichts der Möglichkeit, die Ressource zu erweitern, durchaus gerechtfertigt ist. Außerdem haben wir mit dem Projekt Illipah ein wertvolles drittes Projekt in Nevada in unser Portfolio aufgenommen. Trotz der laufenden Investitionen sind unser Bargeldbestand gestiegen und die Anzahl der Aktien konstant geblieben, unser Betriebskapital hat sich verbessert und wir sind weiterhin schuldenfrei. Unsere finanzielle Flexibilität ermöglicht es uns, unser Ziel, Pan und Gold Rock gemeinsam zu betreiben, voranzutreiben."

Gold Rock Update

Die Arbeiten an der Machbarkeitsstudie für Gold Rock schreiten gut voran, und es sind mehrere Programme im Gange:

- Ein Kernbohrgerät und ein RC-Bohrgerät sind derzeit vor Ort, um geotechnische und Verifizierungsbohrungen durchzuführen.

- Drei RC-Bohrgeräte werden voraussichtlich im Oktober und November als Teil eines erweiterten Ressourcenbohrprogramms vor Ort eintreffen.

- Bei Forte Dynamics in Colorado werden derzeit Säulentests mit Proben aus 15 Bohrlöchern mit großem Durchmesser durchgeführt; erste Ergebnisse werden für Dezember erwartet.

- Die Hintergrundarbeiten und die Auswahl der Auftragnehmer für die verschiedenen Genehmigungsanträge des Staates Nevada, die für Gold Rock erforderlich sind, werden fortgesetzt. Das NEPA-Genehmigungsverfahren auf Bundesebene wurde 2018 abgeschlossen.

Jüngste Bohrungen bei Gold Rock (PR vom 30. März 2021) haben eine Zone mit hochgradigeren Mineralisierungen jenseits des nördlichen Endes des bekannten Ressourcengebiets identifiziert, einschließlich:

- 42,7 m mit 1,17 g/t Gold in Loch GR20-110 nördlich der geplanten Grube Nord

- 18,3 m mit 0,99 g/t Gold in Loch GR21-001 nördlich der geplanten Grube Nord

- 45,7 m mit 2,01 g/t Gold in Loch GR21-002 nördlich der geplanten Grube Nord

Aufgrund dieser Ergebnisse genehmigte Fiore vor kurzem ein erweitertes Ressourcenbohrprogramm mit zusätzlichen 40.000 Metern (130.000 Fuß) an RC- und HQ-Kernbohrungen, um die Mineralressource Gold Rock weiter auszubauen. Die zusätzlichen Bohrungen sollten im Juni dieses Jahres beginnen, doch ein Mangel an verfügbaren Bohrgeräten in Nevada hat den Beginn des Programms auf Oktober verschoben, wenn das erste von drei zusätzlichen Geräten vor Ort eintreffen soll. Die Möglichkeit, die Ressource um höhergradige Unzen zu erweitern, sowie die Verzögerungen bei der Bereitstellung zusätzlicher Bohrgeräte vor Ort werden den Fertigstellungstermin für die Machbarkeitsstudie voraussichtlich auf das vierte Quartal 2022 verschieben. Trotz dieser Verzögerung des Zeitplans für die Machbarkeitsstudie sieht der Gesamtprojektplan die erste Produktion bei Gold Rock weiterhin für die zweite Hälfte des Jahres 2024 vor.

Technische Offenlegung

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen zu den Grundstücken von Fiore Gold wurden von J. Ross MacLean (MMSA), dem Chief Operating Officer von Fiore Gold und einer "qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore Gold zu einem Goldproduzenten mit einer Kapazität von 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, beabsichtigen wir:

- weitere Steigerung der Goldproduktion in der Pan-Mine bei gleichzeitiger Erhöhung der Ressourcen- und Reservenbasis

- die Entwicklung des nahe gelegenen Gold Rock-Projekts voranzutreiben

- zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen zu erwerben, um unsere bestehenden Aktivitäten zu ergänzen

Im Namen von FIORE GOLD LTD.

"Tim Warman"

CEO

Kontakt:

mailto:info@fioregold.com

1 (416) 639-1426

http://www.fioregold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (wie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert), die auf den besten Schätzungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements basieren. Solche Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen bezüglich der Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung der Mine Pan, der vorläufigen Betriebsergebnisse, die noch vor den endgültigen Ergebnissen im Jahresfinanzbericht des Unternehmens stehen, der Pläne für zukünftige Bohrungen in der Mine Pan und im Projekt Gold Rock, der Erwartungen aufgrund der Bohrergebnisse bei Gold Rock, geplante Arbeiten bei Gold Rock, Erwartungen hinsichtlich einer Machbarkeitsstudie für Gold Rock und deren Zeitplan, erwartete Mineralproduktion bei Gold Rock, geplante Kapitalinvestitionen in unsere Grundstücke, erwartete Verfügbarkeit von Bohrgeräten, das Ziel, ein 150.000-Unzen-Produzent zu werden, das Ziel, zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen zu erwerben, sowie andere Aussagen, Schätzungen oder Erwartungen. Oft, aber nicht immer, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "Ziele", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "geplant", "schätzt", "zielt ab", "wird", "glaubt", "projiziert" und ähnlichen Ausdrücken (einschließlich negativer Varianten) zu erkennen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Fiore Gold liegen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, sowie auf einer Reihe von Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, unter anderem in Bezug auf erwartete geologische Formationen, potenzielle Mineralisierungen, zukünftige Explorations- und/oder Erschließungspläne, potenzielle zukünftige Produktion, Alle diese Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Fiore Gold erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Leistung der Pan-Mine, Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie oder zukünftigen Pandemien, einschließlich staatlicher Beschränkungen, die sich auf unsere Betriebe auswirken, Risiken, die Pandemien für unsere Arbeitskräfte darstellen, Auswirkungen, die Viren auf die Fähigkeit haben könnten, Dienstleistungen und Materialien von unseren Lieferanten und Auftragnehmern zu erhalten; Verfügbarkeit von Bohrunternehmen und Bohrausrüstung; Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, den tatsächlichen Ergebnissen aktueller oder zukünftiger Explorationsaktivitäten, unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Preisschwankungen bei Metallen, einschließlich Gold; Wechselkursschwankungen; Anstieg der Marktpreise für Bergbauverbrauchsmaterialien; mögliche Schwankungen bei Erzreserven, Erzgehalt oder Gewinnungsraten; Unwägbarkeiten bei der Interpretation von Bohr- und Testergebnissen sowie bei der Schätzung von Goldressourcen und -reserven; das Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Möglichkeit, dass die Kapital- und Betriebskosten höher ausfallen als derzeit geschätzt; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben im Rahmen der Arbeitsprogramme; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Unfälle, Arbeitskonflikte, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche und Beschränkungen des Versicherungsschutzes sowie andere Risiken in der Bergbauindustrie; Verzögerungen beim Abschluss von Explorations-, Erschließungs- oder Bauaktivitäten; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; Änderungen der nationalen und lokalen staatlichen Regulierung von Bergbaubetrieben, steuerliche Vorschriften und Regelungen sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen in den Ländern, in denen Fiore Gold tätig ist, und andere Faktoren, die in den von Fiore Gold bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen unter seinem Profil auf www.sedar.com bezüglich der Risiken, die Fiore Gold und sein Geschäft betreffen. Obwohl Fiore Gold versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen und die zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und werden in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Fiore lehnt jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61948Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61948&tr=1



