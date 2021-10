Erstmals seit Mai notiert der Bitcoin wieder oberhalb von 57.000 US-Dollar. Seit gut vier Wochen zieht der BTC immer stärker an. Woran liegt das? Seit Anfang Oktober hat der Bitcoin um mehr als 30 Prozent zugelegt. Rund 44 Prozent sind es, wenn wir auf die vergangenen 20 Handelstage schauen. Der Bitcoin zeigt sich bullish. Laut Coinmarketcap hat der Bitcoin am Montag einen Tageshöchstwert von 57.793 Dollar eingefahren. Am Dienstagvormittag pendelt er zwischen 57.100 und 57.400 Dollar munter hin und her. Was sich daran mindestens ablesen ...

