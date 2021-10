Der Ölpreis bereitet den Börsen derzeit Kopfzerbrechen. Angetrieben durch ein Angebotsdefizit kennt der Ölpreis nur noch eine Richtung: die nach oben. Erst in der laufenden Woche erreichte WTI den höchsten Stand seit 2014. Ein Ende der Rallye ist nicht in Sicht. Das könnte die ohnehin hohe Inflation weiter antreiben. Jetzt warnt Bob Prince, Co-Chief Investment Officer bei dem milliardenschweren Hedge-Fonds-Bridgewater vor einem Szenario wie in den 1970er Jahren."Wir befinden uns in einer Situation, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...