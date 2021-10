Triebwerkshersteller Rolls-Royce will die Forschung und Entwicklung von hybrid-elektrischen Antriebssystemen für die nächste Generation der Luftfahrt in Brandenburg vorantreiben. Dazu hat das Unternehmen in Cottbus ein Memorandum of Understanding mit dem Landes- und Bundeswirtschaftsministerium unterzeichnet. Kern der Absichtserklärung sind der Ausbau der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...