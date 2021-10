Es war das große Thema der abgelaufenen Woche: Wahrscheinlich durch eine fehlerhafte Neukonfiguration von Routern kam es beim US-Giganten Facebook am Montag über mehrere Stunden zu einem Totalausfall aller Plattformen. Mehrere hundert Millionen Nutzer von Facebook , Instagram und WhatsApp konnten die Dienste für einige Stunden nicht nutzen, was heutzutage schlimmer zu sein scheint, als wenn es in derselben Zeit kein fließendes Wasser gegeben hätte. Der Aufschrei auf den noch zu erreichenden Konkurrenz-Plattformen wie Twitter war jedenfalls enorm. Auch die Facebook-Aktie geriet unter Druck ...

