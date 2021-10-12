DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CO.NAC.COB.CHILE 14/24 C18A XS1084942470 13.10.2021 HZE/EOT
CO.NAC.COB.CHILE 15/25 C18B USP3143NAW40 13.10.2021 HZE/EOT
CO.NAC.COB.CHILE 13/23 C18C USP3143NAR54 13.10.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CO.NAC.COB.CHILE 14/24 C18A XS1084942470 13.10.2021 HZE/EOT
CO.NAC.COB.CHILE 15/25 C18B USP3143NAW40 13.10.2021 HZE/EOT
CO.NAC.COB.CHILE 13/23 C18C USP3143NAR54 13.10.2021 HZE/EOT
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