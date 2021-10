Bentley Systems und Strides Engineering unterzeichnen Absichtserklärung zur gemeinsamen Vermarktung einer Lösung für die prädiktive Instandhaltung im Schienenverkehr in der Region Asien-Pazifik

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software und SMRT Trains, der erste Mass Rapid Transit (MRT)-Betreiber in Singapur, haben die Implementierung eines prädiktiven Entscheidungsunterstützungssystems (Predictive Decision Support Systems, PDSS) für die Nord-Süd- und Ost-West-Linien in Singapur, den ältesten MRT-Linien des Landes, erfolgreich abgeschlossen. Das PDSS von SMRT Trains, das auf AssetWise Linear Analytics von Bentley basiert, trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit der beiden Linien auf einer Länge von 282 Kilometern zu verbessern, und hat SMRT Trains geholfen, eine Ausfallrate mit mehr als 1 Million Kilometer zwischen den Ausfällen (Million Kilometers between Failure, MKBF) zu erreichen. MKBF ist ein Maß für die Zuverlässigkeit, das von Zugbetreibern auf der ganzen Welt verwendet wird, wobei ein Ausfall als eine Verspätung von mehr als fünf Minuten definiert wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211012005823/de/

Kaushik Chakraborty, Vizepräsident, Bentley Asia South, und Gan Boon Jin, Präsident von Strides Engineering, bei der Unterzeichnungszeremonie der Absichtserklärung.

Aufgrund des Erfolgs der PDSS-Implementierung auf den Nord-Süd- und Ost-West-Linien hat SMRT Trains mit der Implementierung der PDSS-Lösung auf der Circle Line (CCL) in Singapur begonnen.

Viele Anlagenbetreiber großer U-Bahn-Netze in Städten des asiatisch-pazifischen Raums konzentrieren sich auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit, um den Fahrgästen einen unterbrechungsfreien Service bieten zu können. Bentley Systems und Strides Engineering, ehemals SMRT Services, ein Geschäftsbereich der SMRT Corporation, der eine Reihe von stationsbasierten technischen Dienstleistungen anbietet, gaben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt, um gemeinsam eine Lösung für die vorausschauende Wartung von Schienenfahrzeugen im asiatisch-pazifischen Raum zu vermarkten. Die Absichtserklärung begründet eine Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, die ein starkes technologisches Know-how und operative Fähigkeiten im Schienenverkehr kombiniert, um Betreibern von Stadt- und U-Bahnen zu helfen. Im Rahmen der Absichtserklärung werden beide Unternehmen eine Lösung für die prädiktive Instandhaltung von Schienenfahrzeugen auf den Markt bringen, die alle Informationen über die Schienenanlagen visualisiert und den Zustand der Schienen verwaltet, überwacht und analysiert. Bentley Systems wird weiterhin seine AssetWise-Lösung vertreiben, implementieren und unterstützen, während Strides Engineering seine Fachkenntnisse und Zusatzanwendungen für die Gleisinstandhaltung vermarkten und bereitstellen wird.

SMRT Trains wird in einem Webinar der Reihe Infrastructure Spotlight im November als Teil der Präsentationen des Year in Infrastructure 2021-Events von Bentley Systems vorgestellt, mit denen die Fortschritte im Bereich Digitalisierung hervorgehoben werden. Einzelheiten zur Anmeldung für diese Sitzung werden in Kürze auf yii.bentley.com/de verfügbar sein. Registrieren Sie sich, um herauszufinden, warum SMRT Trains ein Innovator ist, der Aufmerksamkeit verdient.

Lam Sheau Kai, Präsident von SMRT Trains, sagte: "Der Einsatz von Technologie und das Ergreifen präventiver Maßnahmen sind zwei sehr wichtige Komponenten des Plans, mit dem wir die Zuverlässigkeit der von SMRT Trains betriebenen Bahnlinien verbessern und aufrechterhalten wollen. Das PDSS steht für beide Komponenten, und seine erfolgreiche Implementierung für die Nord-Süd- und Ost-West-Linien hat uns viel Vertrauen gegeben, es für den Rest unserer Strecken zu skalieren."

Gan Boon Jin, Präsident von Strides Engineering, kommentierte die neue Partnerschaft wie folgt: "Die Zusammenarbeit von Strides Engineering mit Bentley Systems beim PDSS ist ein Beweis für eine solide Partnerschaft, in der starke Fähigkeiten im Bereich des Bahnbetriebs mit bewährtem technologischem Fachwissen kombiniert werden. Das PDSS wird die Entscheidungsfindung in der Schieneninstandhaltung verbessern und optimieren. Wir freuen uns darauf, die bewährten Verfahren und Ergebnisse des PDSS auch anderen Bahnbetreibern in der Region zugänglich zu machen."

Kaushik Chakraborty, Vizepräsident, Bentley Asia South, sagte: "Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, mit Strides Engineering zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Ziel der Verbesserung der Infrastruktur voranzutreiben. Mit unseren gemeinsamen Stärken und unserer Branchenerfahrung werden wir die Bahn- und U-Bahn-Betreiber in der Region in die Lage versetzen, die Zuverlässigkeit der Infrastruktur im Dienste der Bürger und Einwohner zu verbessern."

Informationen zu SMRT Trains

SMRT Trains Ltd ist der erste und größte Anbieter im Bereich Zugverkehr in Singapur. Als Tochtergesellschaft der SMRT Corporation Ltd verwalten und betreiben wir den Zugverkehr auf der Nord-Süd-Linie, der Ost-West-Linie, der Circle Line, der neuen Thomson-East Coast Line und der Bukit Panjang Light Rail Transit.

Unsere Grundwerte sind Respekt, Integrität, Service und Sicherheit sowie Exzellenz. SMRT Trains verpflichtet sich, einen sicheren, zuverlässigen und komfortablen Service zu bieten.

Informationen zu Strides Engineering

Fortschrittliche innovative Technologien und digitale Lösungen

Strides Engineering, ein Geschäftszweig der SMRT Corporation Limited, verfügt über umfassende und bewährte Erfahrungen bei der Nutzung fortschrittlicher innovativer Technologien sowie digitaler Lösungen und Dienstleistungen, um Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort für Pendler zu gewährleisten.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir bieten innovative Software an, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu unterstützen. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienen- und Verkehrswegen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Bauwerken und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campussen, Bergbau und Industrieanlagen eingesetzt. Unser Angebot umfasst MicroStation-basierte Anwendungen für die Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung, AssetWise für die Leistung von Anlagen und Netzwerken, das führende Softwareportfolio von Seequent für Geowissenschaften und die iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur. Bentley Systems beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet in 172 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen US-Dollar.

www.bentley.com/de

2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, AssetWise, AssetWise Linear Analytics, iTwin, MicroStation, ProjectWise und Seequent sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer ihrer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211012005823/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Christine Byrne

+1 203 805 0432

Christine.Byrne@bentley.com

Folgen Sie uns auf Twitter:

@BentleyGermany

SMRT Corporate Communications

+65 9822 0902

media@smrt.com.sg