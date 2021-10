DJ Rolling Releases statt starrer Versionen: Intrexx wird noch flexibler - United Planet setzt auf neue Release-Strategie

Freiburg im Breisgau (pts029/12.10.2021/16:20) - Die Nutzer der Low-Code-Plattform Intrexx profitieren künftig noch schneller von neuen Features: Ab sofort haben sie die Möglichkeit, in Form von Rolling Releases regelmäßig mit neuen Funktionen versorgt zu werden. Die alten Versions-Bezeichnungen haben ausgedient - stattdessen gibt es nun zwei Releasetracks: Steady Track und Silent Track.

Altbewährte Strukturen sind eine gute Sache - aber nur, wenn man regelmäßig hinterfragt, ob es nicht noch besser geht. Dieses Credo nimmt sich der Softwarehersteller United Planet zu Herzen und ermöglicht seinen Kunden nun die Umstellung auf flexible Rolling Releases statt starrer Release-Zyklen.

Das bedeutet: Neue Features und Funktionen können sofort nach der Fertigstellung genutzt werden. So erhöht United Planet die Flexibilität der Low-Code-Plattform Intrexx deutlich.

"Wir sind überzeugt, dass wir Intrexx mit der Umstellung auf Rolling Releases noch attraktiver für unsere Kunden machen. Die neue Struktur ist noch näher am Puls der schnelllebigen Zeit und bietet unseren Kunden jederzeit die bestmögliche Performance und Funktionalität", so Katrin Beuthner, Geschäftsführerin der United Planet GmbH.

Steady oder Silent? Kunden haben die Wahl Die Umstellung auf Rolling Releases ist jedoch kein Muss für die Kunden von United Planet. Wer möchte, kann neue Features und Funktionen auch im Jahresrhythmus beziehen. So haben Intrexxer nun die Wahl zwischen zwei Releasetracks: Dem Steady Track und dem Silent Track.

Der Steady Track ist die neue, flexiblere Variante, die ab sofort für Intrexx zur Verfügung steht. Nach dem Motto "Ready, Steady, Go" stehen neue Features und Funktionen dort sofort nach ihrer Fertigstellung automatisch zum Download im Portalmanager zur Verfügung. So profitieren die Nutzer noch früher von neuen Entwicklungen der Low-Code-Software.

Wer jetzt auf den neuen Steady Track wechselt, kann sich bereits auf vier neue Features freuen, die seit der im März 2021 veröffentlichten Version 21.03 dazugekommen sind:

1. Neuer Installer Updates werden mit dem neuen Installer so einfach wie noch nie. Statt über einen manuellen Setup-Download werden sie nun direkt über den Portalmanager oder die Konsole bezogen. Das spart eine Menge Zeit und Aufwand. 2. Anpassbares und updatesicheres Login Das neue Login-Modul im Steady Track gibt den Nutzern noch mehr Flexibilität bei der Gestaltung des Logins, auch für die Benutzung von externen Login-Providern. Anpassungen am Login bleiben auch nach einem Update bestehen. 3. Neue Styleklassen Die neuen Styleklassen für die Kachelansicht von Ansichtsseiten in freien Tabellen verbessern das Nutzererlebnis von Intrexx deutlich. Sie geben noch mehr Flexibilität und Möglichkeiten bei der Layoutgestaltung. 4. Unterstützung internationaler E-Mails Mit dem Steady Track ist es möglich, über einen regulären Ausdruck internationale E-Mail-Adressen zu validieren. Das spart umständliche Workarounds: Kontakte aus allen möglichen Ländern können unkompliziert mit ihrer korrekten Schreibweise eingepflegt werden.

Zudem sind bereits einige weitere neue Features und Funktionen für den Steady Track in der Pipeline. Ein Wechsel auf den Steady Track lohnt sich also schon jetzt.

Aus 21.03 wird Silent Track Der Silent Track ist die Option für Nutzer, die weiterhin neue Features und Funktionen für Intrexx nur jährlich beziehen möchten. Für Nutzer des Silent Tracks ändert sich nur eines: der Name. Die aktuelle Version, bislang Intrexx 21.03, heißt ab sofort Silent Track.

Wer Intrexx über den Silent Track bezieht, erhält wie gewohnt ein monatliches Update mit Patches. Neue Features und Funktionen gibt es einmal im Jahr: Dann wird ein großes Update für den Silent Track veröffentlicht, in dem alle neuen Features der vergangenen 12 Monate enthalten sind.

Wer nicht so lang warten will, kann jederzeit vom Silent Track auf den Steady Track wechseln - dort gibt es neue Features unmittelbar, ohne Verzögerung.

Mehr Informationen zu den Release Tracks für Intrexx: https://www.intrexx.com/pm-0621/release-tracks/

Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Natalie Rees Tel.: +49 761 20703-322 E-Mail: natalie.rees@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com

