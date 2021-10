"Plug-and-Play"-Funktion beschleunigt die Implementierungszeit für Kunden aus dem Gastgewerbe

Glory Global Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für Bargeld, gab heute eine Partnerschaft mit HRS Hospitality Retail Systems bekannt, um eine vollständige Integration per "Plug-and-Play" zwischen den Bargeldrecycling-Lösungen der Reihe CASHINFINITY für den Point of Sale und der weltweit führenden Cloud-POS-Plattform MICROS Simphony von Oracle anzubieten. Als Partner von Oracle und weltweit größter Partner des Unternehmens im Gastgewerbe liefert HRS Hospitality Retail Systems IT-Lösungen an über 9.500 Kunden aus Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel auf der ganzen Welt.

Auf Grundlage der Ankündigung von heute wird die Implementierung der CASHINFINITY-Lösungen von Glory zur Bargeldautomatisierung bei der Zahlungsabwicklung für MICROS-Simphony-Kunden von Oracle in mehr als 100 Ländern weltweit vereinfacht. Nach dem Plugin ist keine weitere Entwicklung erforderlich. Die Integration bietet volle Betriebs- und Managementfunktionalität, einschließlich Berichten für den Bargeldbestand.

Hagen Höhl, Vice President EMEA Retail Markets bei Glory, begrüßte die neue Partnerschaft und die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Er sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit HRS Hospitality Retail Systems bei der Integration unserer POS-Bargeldrecycler. Im Gastgewerbe ist Bargeld weiterhin ein wichtiges Zahlungsmittel. Die Integration unserer CASHINFINITY-Lösungen eröffnet das Potenzial für erhebliche Effizienzsteigerungen bei der Bargeldverarbeitung von Betrieben, die die POS-Plattform MICROS Simphony von Oracle nutzen."

Die CASHINFINITY-Lösungen von Glory automatisieren die Abläufe der Bargeldverarbeitung am Point of Sale und ermöglichen dem Personal die Konzentration auf das Kundenerlebnis anstatt das Zählen von Bargeld. Verluste werden reduziert und Falschgeld wird leicht erkannt. Überdies lassen sich Fehler durch genaues Zählen minimieren und der Zeitaufwand für die Abrechnung bei Tagesbeginn und Tagesende reduzieren.

Zur Erläuterung der Entscheidung für die Zusammenarbeit mit Glory bei diesem Projekt sagte Wolfgang Emperger, Vice President of Sales and Marketing EMEA von HRS Hospitality Retail Systems: "Wohin man auch schaut, Bargeld spielt immer noch eine wichtige Rolle auf dem Zahlungsmarkt. Durch die Zusammenarbeit mit Glory können wir den Kunden von Oracle MICROS Simphony ein kostengünstiges und effizientes Mittel zur Verarbeitung dieser Zahlungen zur Verfügung stellen und damit die Abläufe für die Endkunden verbessern."

- ENDE -

Über GLORY

Als weltweit führender Anbieter von Bargeldtechnologielösungen geben wir der Finanz-, Einzelhandels-, QSR-, Cash Center- und Glücksspielbranche die Sicherheit, dass ihr Bargeldbestand geschützt ist und stets zum Aufbau eines stärkeren Unternehmens beiträgt.

Unsere Bargeld-Automatisierungstechnologien und verfahrenstechnischen Dienstleistungen unterstützen Unternehmen in mehr als 100 Ländern, das Handling, die Bewegung und das Management ihrer Bargeldbestände zu optimieren. Wir sind zwar weltweit tätig, legen jedoch hohen Wert auf persönliche Beziehungen zu unseren Kunden, um sie bei ihren individuellen Herausforderungen und Zielen zu unterstützen: Steigerung der Mitarbeitereffizienz, Reduzierung der Betriebskosten und Optimierung des Kundenerlebnisses.

Mit über 11.000 Fachkräften und eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsstätten auf der ganzen Welt blickt GLORY auf eine lange, kundenorientierte und technologiegestützte Geschichte von mehr als 100 Jahren zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter www.glory-global.com oder folgen Sie uns auf Twitter: http://twitter.com/glory_global.

Über HRS Hospitality Retail Systems:

HRS Hospitality Retail Systems wurde 1990 gegründet, um sowohl Dienstleistungsunternehmen als auch ihren Kunden ein überlegenes Kundenerlebnis zu bieten. Inzwischen bietet HRS innovative Managementlösungen für Hotels, Restaurants, Einzelhandelsketten, Stadien, Spas und Fitnessclubs an. HRS verfügt über ein beeindruckendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen. Dazu gehören die Projektanalyse, die Bereitstellung von Hardware und Software, die strategische IT-Beratung, die Implementierung und Integration von Lösungen, die Schulung der Mitarbeiter, der technische Support rund um die Uhr sowie ein breites Spektrum an professionellem Kundenserviceleistungen. Das Unternehmen hat sich einen hervorragenden Ruf für die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen und eine starke globale Präsenz erworben. HRS hat sich nicht nur als IT-Lösungsanbieter etabliert, sondern auch als proaktiver Anbieter für die Hotellerie.

HRS ist eine Marke von HRS Hospitality Retail Systems.

Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Andere Namen können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

CASHINFINITY und alle damit verbundenen grafischen Darstellungen sind jeweils eine eingetragene Marke von GLORY LTD. in Japan, der Europäischen Union, den USA und anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211012005844/de/

Contacts:

Medienkontakte

Glory

Paul Race

Vice President, Strategic Marketing

paul.race@glory-global.com

+44 7887 052366



Medienkontakt bei HRS International

Irina Gortunova

Marketing Manager

igortunova@hrsinternational.com

+7 985 510 87 35