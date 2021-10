Die Riesensumme kommt vor allem durch ein Bußgeld von Amazon zustande. Doch auch Facebook und Google mussten zahlen. Beobachter sprechen vom Ende der Schonzeit. Im dritten Quartal hat die EU fast 20 Mal so hohe Strafen in Sachen DSGVO verhängt wie in den vorherigen zwei Quartalen zusammen. Die Finanzanalysten von Finbold bringen eine Zahl von 984,47 Millionen Euro ins Gespräch. Eine weitere Vergleichszahl nennt das Institut: 2020 verhängten Behörden 306,3 Millionen Euro - im ganzen Jahr. Sie entnahmen die Zahlen einem Spezialportal für DSGVO-Strafen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...