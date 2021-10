Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einer Serie von drei positiven Börsentagen in Folge am Mittwoch wieder einmal nachgegeben. Allerdings waren die Ausschläge wie schon an den beiden Vortagen ziemlich bescheiden. Nach einem schwachen Start und vorübergehend positiven Notierungen am Nachmittag ist der SMI gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...