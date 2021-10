Der DAX hat sich am Dienstag rasch von einem schwachen Start erholt und nur ein wenig tiefer geschlossen. Stützend wirkten einmal mehr die US-Börsen, die sich am Nachmittag und frühen Abend stabil zeigten. Mit einem Abschlag von 0,34 Prozent auf 15.146 Punkte schloss der DAX, nachdem am Morgen noch die 15.000 Punkte und die 200-Tage Linie gefallen waren.Die hohen Energiepreise und damit auch das Thema Inflation bei zugleich schwachem Wirtschaftswachstum treibt die Anleger aber nach wie vor um. Daher ...

