Millionen Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zum Internet - Frauen noch weit seltener als Männer. Dadurch entgehe den Ländern wichtiges wirtschaftliches Potenzial, kritisiert eine Studie. In Entwicklungsländer haben Männer eine 52 Prozent höhere Onlinequote als Frauen - weltweit sind Männer mit einer immerhin 21 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit online als Frauen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der World Wide Web Foundation und der Alliance for Affordable Internet über die Heise berichtet. Die Ursache für diesen Missstand sehen die Studienverfassenden in einem Bündel...

