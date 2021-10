Es war der nächste Hammer im Impfstoff-Debakel von CureVac: Am frühen Nachmittag gab der Konzern bekannt, den Corona-Impfstoff-Kandidaten der ersten Generation CVnCoV endgültig fallen zu lassen. Die Aktie sackte zweistellig ab. Inzwischen wurden die Verluste etwas reduziert. Das Management blickt zumindest hoffnungsvoll auf den Kandidaten der zweiten Generation.CureVac-Vorstandschef Franz-Werner Haas kündigte am Dienstag an, sich mit dem britischen Partner GlaxoSmithKline (GSK) auf die Entwicklung ...

