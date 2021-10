Rund drei Minuten dauerte der erste öffentliche Testflug der Schwerlastdrohne Volodrone des Flugtaxi-Herstellers Volocopter. Im Hamburger Hafengebiet lieferte die Drohne ihre Fracht an einem Lastenfahrrad ab. Am Rande des internationalen ITS-Mobilitätskongresses und in Kooperation mit dem Logistikdienstleister DB Schenker ließ das Bruchsaler Startup Volocopter seine Schwerlastdrohne Volodrone über dem Hamburger Hafen aufsteigen. Das Projekt ist als Gemeinschaftsleistung von Volocopter und DB Schenker angelegt. Die Bahntochter war im vergangenen Jahr eigens zu diesem Zweck als Investor bei Volocopter ...

